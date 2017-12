Strache: Persönlich bevorzugt er Bundeshymne ohne Töchter

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat seinen neuen Vorrang für die neue Version der Bundeshymne samt Töchtern begründet. "Ich werde mich natürlich auch als Vizekanzler an die gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen auch in diesem Falle halten", sagte er am Freitag in einer Aussendung. Persönlich würde er weiterhin die alte Version bevorzugen, merkte er an.

Strache will in seiner neuen Funktion als Vizekanzler die offizielle Vorgabe der Bundeshymne einhalten, wie bereits am Donnerstag bekannt wurde. "Im Sinne der Freiheit und aus Respekt gegenüber der großen Österreicherin Paula Preradovic" wäre ihm die "traditionelle" Version der Bundeshymne aber weiterhin lieber. Der FPÖ-Chef glaubt daran, dass auch Texterin Preradovic an die "Töchter" gedacht habe.