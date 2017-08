Strache einst über Lugar: "Einmal Verräter, immer Verräter"

"Sie alle wechseln die Parteien wie die Unterhosen": So urteilte FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im November 2012 über Robert Lugar und andere Polit-Söldner, die zum damals neuen Team Stronach übergelaufen sind. Lugar habe zuvor auch versucht, bei der FPÖ "unterzuschlupen", schrieb Strache - "was ich jedoch konsequent abgelehnt habe", so der FPÖ-Chef über den routinierten Überläufer. Der Gipfel der Schimpftirade Straches gegen Lugar: "Einmal Verräter, immer Verräter, heißt es im Volksmund. Und so etwas hat in der FPÖ seit 2005 nichts verloren!"

Das ist durchaus brisant. Denn heute um 10:30 Uhr soll Lugar als neuer FPÖ-Kandidat auf der blauen Bundesliste präsentiert werden. Offiziell wollte die FPÖ dies zwar noch nicht bestätigen, der KURIER erfuhr jedoch aus Parteikreisen, dass es sich bei dem heute präsentierten Kandidaten um Lugar handle.

Lugar kehrt damit zu seinen politischen Wurzeln zurück: 1999 trat er der FPÖ Baden bei und wurde danach Bezirksobmann-Stellvertreter. Im Zuge der FPÖ-Spaltung wechselte Lugar dann zu Jörg Haiders BZÖ - und zog 2008 mit den Orangen in den Nationalrat ein. Dieses Intermezzo war dann 2011 wieder vorbei, Lugar trat aus dem BZÖ aus und war fortan wilder Abgeordneter. 2012 gab Lugar dann bekannt, zum Team Stronach zu wechseln - dessen Klubobmann er bis vor Kurzem noch war.

Die Präsentation im Livestream ab 10:30 Uhr: