Steuersünderliste: Uneinigkeit in SPÖ

Aus Wien und Niederösterreich gab es keinen Kommentar. "Nichts" halten die Steirer laut Geschäftsführer Anton Vukan von der Idee; Tirols Parteichef Hannes Gschwentner ist "skeptisch". Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller sagte, sie habe "großes Verständnis für den Zorn der Bürgerinnen und Bürger wegen Steuerhinterziehung" , aber eine "Liste der Schande" sei der falsche Weg. Wichtiger sei "eine klare Gesetzgebung", um Lücken zu schließen. Während Burgstaller in dieser Frage auf der Linie der Bundespartei ist, ist sie bei den Studiengebühren auf Konfrontationskurs.



Die SPÖ Salzburg hat am Mittwoch im Bildungsausschuss des Landtages einem Antrag auf Wiedereinführung der Studiengebühren zugestimmt. Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas sagte im ORF-Radio, in einer großen Partei gebe es "unterschiedliche Meinungen"; das sei zu respektieren. Man werde jedenfalls nicht "auf ÖVP-Linie einschwenken", sagte SPÖ-Wissenschaftssprecherin Andrea Kuntzl.