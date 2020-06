WIFO-Chef beklagt Gebühren-Explosion

Trotz aller Budgetprobleme – etwa durch die drohende Milliarden-Nachzahlung bei den Beamten – müsse die Steuerreform kommen, sagt WIFO-Chef Karl Aiginger im KURIER-Interview. Alles andere wäre eine "Konkurserklärung". Und: "Das wäre das Gefährlichste, wenn die Regierung erklären müsste: ‘Wir haben kein Geld für die Entlastung und keine Kraft für Reformen’."

Der Handlungsbedarf steige, die Stimmung in der Wirtschaft sei gekippt. Denn: Das Wachstum fällt 2015 hinter den Durchschnitt der Eurozone zurück, die Inflation ist überdurchschnittlich hoch. Schuld an der Entwicklung ist freilich auch die öffentliche Hand.

Im Deutschland-Vergleich (2005 bis 2013) zeige sich: Für die Müllabfuhr zahlen Bundesbürger heute um vier Prozent mehr, Österreicher um 33 Prozent. Beim Abwasser: plus elf Prozent in Deutschland, plus 30 Prozent in Österreich. Über alle Gebühren liegt der Kostenanstieg bei elf Prozent im deutschen Durchschnitt und bei stolzen 21 Prozent hierzulande. Aiginger: "Da darf man sich nicht wundern, dass bei uns die Inflation deutlich höher ist und vom Lohnzuwachs nichts über bleibt."