Höhere Mehrwertsteuer so gut wie fix

Auch bei den neuen Tarifen sind sich SPÖ und ÖVP nahe gekommen. Der Eingangssteuersatz in der Lohnsteuer sinkt von 36,5 auf 25 Prozent. Die SPÖ will den Satz auf Jahreseinkommen zwischen 11.000 und 20.000 Euro anwenden, die ÖVP will 16.000 Euro als Grenze, was den Staat wesentlich günstiger käme. Ein Kompromiss in der Mitte gilt als wahrscheinlich.

Neben diesem Thema geht es auch um die Entlastung der Kleinst-Einkommensbezieher über eine Negativsteuer oder eine Beitragsgutschrift in der Krankenversicherung. Ökonom Christian Keuschnigg ist für die Negativsteuer. Die Kassenbeiträge seien der Preis für eine Versicherungsleistung, hier müsse Kostenwahrheit herrschen. "Das darf man nicht vermischen."