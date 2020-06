Ausgaben-Bremse soll Steuersenkung retten

Einsparungen in der Verwaltung, bei Förderungen sowie Mehreinnahmen aus der Betrugsbekämpfung sind relativ unstrittig. Der SPÖ-Wunsch nach einer Millionärsabgabe bzw. der Erbschafts- und Schenkungssteuer wird heute noch nicht thematisiert.

Eine „starke Annäherung“ gab es zwischenzeitlich beim Thema Tarifsenkung, wurde dem KURIER bestätigt. Unten, beim Eingangssteuersatz, bewegt man sich in Richtung des für das Budget günstigeren ÖVP-Vorschlags (also 25 % für ein Jahreseinkommen von 11.000 bis 16.000 €). Oben, beim Spitzensteuersatz, geht es in Richtung des budgetschonenderen SPÖ-Modells (ab 80.000). Dazu zeichnet sich eine Lösung bei der Negativsteuer ab (siehe unten).