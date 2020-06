Pröll für Asyl-Gipfel: "Auch der Kanzler ist gefordert"

Das ruft nun Erwin Pröll auf den Plan: "Da ist mehr Ernsthaftigkeit gefragt", mahnt der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz im KURIER-Gespräch in Richtung des SPÖ-Ministers und Regierungsspitze ein: "Gefordert ist auch der Kanzler." Denn, so Pröll "auch unter den von Sozialdemokraten geführten Ländern gibt es großes Verständnis für den Plan, Schnellverfahren für Flüchtlinge aus sicheren Drittländern einzuführen."

Als sichere Drittstaaten gelten derzeit etwa der Kosovo und Serbien. Für diese Länder wären die verkürzten Asylverfahren gedacht (mehr dazu lesen Sie hier).

Flüchtlingsbetreuer halten die Schnell-Verfahren für falsch. Dieser Kritik begegnete Pröll gestern so: "Dass man den Leuten möglichst früh sagt, dass sie sich in falschen Hoffnungen wiegen, ist auch eine Frage der Humanität. In der angespannten Situation genügt es nicht zu sagen: ,Das ist alles nix, was da vorschlagen wird‘. Da gibt es Handlungsbedarf."

Eine Entspannung in der Asylfrage ist in der Tat weiter nicht in Sicht. Im ersten Halbjahr 2015 rechnet Pröll mit 35.000 Flüchtlingen in Bundesbetreuung. "Da ist die unsichere Lage in der Ukraine und mögliche Flüchtlingswellen aus dieser Region noch gar nicht berücksichtigt". Zum Vergleich: Noch im November, als die Einhaltung der Asylquoten neuerlich paktiert wurden, ging die Politik von etwas mehr als 28.000 Asylwerbern aus.

Mitte Februar soll die Thematik nun auf Wunsch Erwin Prölls bei einer außerordentlichen Sitzung der Landeshauptleutekonferenz diskutiert und gelöst werden.