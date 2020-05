Rote Angst vor blauem Durchmarsch

Graz und Graz-Umgebung sind entsprechend heiß umkämpft: Nur hier haben Grüne und KPÖ Chancen auf ihre jeweiligen Grundmandate, die nötig sind, um in den Landtag zu kommen. Doch auch für die "Reformpartner" SPÖ und ÖVP geht es hier um viel: Ein Drittel aller Wahlberechtigten ist hier zu Hause. Wer hier die Nase vorn hat, liegt auch landesweit vorne.

Schützenhöfers ÖVP bekam das 2010 deutlich zu spüren: Wiesen Hochrechnungen aus den übrigen Landesteilen einen Vorsprung vor der SPÖ aus, brachte das Grazer Votum vor fünf Jahren die Ernüchterung. Im schwarz regierten Graz verlor die VP mehr als im Landesschnitt, SPÖ-Landeschef Franz Voves zog damals dank Amtsbonus und Person weit mehr. Vielleicht ein Grund, warum sich die ÖVP diesmal städtisch gibt, Künstler wie Peter Simonischek und Brigitte Karner dazu bringt, in Inseraten für Schützenhöfer zu werben."Die Grazer Wähler sind ziemlich flexibel, das ist ein Phänomen", beurteilt Wolfgang Bachmayer, Chef des Meinungsforschungsinstitutes OGM. "Man denke nur an den Aufstieg der KPÖ seit 20 Jahren." Im selben Zeitraum ging es mit der SPÖ stetig bergab, bei den Gemeinderatswahlen 2012 erreichte sie gar nur noch 15 Prozent.

Voves kämpft aber entfernt von Graz, wo er im Wahlkampf-Finale von Ex-Kanzler Franz Vranitzky unterstützt wurde, noch auf einem für die SPÖ ebenso wichtigen Feld: Die obersteirischen Städte in der einstigen Industrieregion brechen ihr weg. Bei den Gemeinderatswahlen im März verloren die Roten in Bruck an der Mur, Mürzzuschlag, Kapfenberg und Knittelfeld massiv an Stimmen. Wähler liefen erneut zur FP über, ein Trend, der bei der Landtagswahl 2010 und der Nationalratswahl 2013 sichtbar wurde.