Koalitionäres Schlachtfeld Außenpolitik

Der erste war Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl. "Ich war schon überrascht Herr Bundeskanzler, dass sie den Auslöser für die Ukraine-Krise, nämlich den einseitigen Bruch des Völkerrechts durch Russland, nicht einmal erwähnt haben", sagte Gerstl zur ersten Wortmeldung des Kanzlers. Und um ganz klar zu machen, was er vom Besuch des griechischen Regierungschefs hält, hing Gerstl an: "Ich hoffe, dass Tsipras in ihnen nicht einen teuren Freund gefunden hat. Die Verträge mit der EU sind einzuhalten!"

Pacta sunt servanda, die Vereinbarungen mit der Europäischen Union sind einzuhalten. Diesen Satz hört man derzeit auch in Berlin sehr oft.

Und damit Faymann ganz bestimmt verstanden hat, was der ÖVP an seiner griechischen Annäherungspolitik missfällt, legt Klubchef Reinhold Lopatka nach: "Was ist eigentlich das Ergebnis ihres Gesprächs mit Tsipras? Wofür stehen Sie, Herr Bundeskanzler?"

Raunen im Saal, SP-Mandatar Kai Jan Krainer kann seinen Zorn schwer zurückhalten ("die Frage hat er sich vorher aufgeschrieben, weil ihm sonst nichts einfällt").

Jedenfalls ist es jetzt auch dem Kanzler zu viel. "Das Gehässige in ihrer Wortmeldung stört mich!", sagt Faymann in Richtung Gerstl. "Bei der Regierung Rajoy (konservativer spanischer Premier) nicken sie alles wohlwollend ab." Nur bei linken Regierungschefs sei die Sache für die ÖVP offenbar anders. Und Sebastian Kurz? Der mengt sich nicht mehr ein. Er sitzt daneben und tippt eine Kurzmeldung in sein Handy.