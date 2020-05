SPÖ-Spitze gibt Rot-Blau für Bundesländer frei

Damit es derlei Debatten fortan nicht mehr gibt, wurde am Montag festgelegt, dass die Länder autonom ihre Regierungspartner wählen können. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser sprach von einer "pragmatischen Formel" für den künftigen Umgang mit der FPÖ in den Ländern. Burgenlands Landeschef Hans Niessl erläuterte im Parteipräsidium den Genossen, warum der Pakt mit den Blauen aus seiner Sicht alternativlos war. Die ÖVP habe ihn aus dem Landeschef-Sessel kicken wollen – indem sie eine Kooperation mit der FPÖ und der Liste Burgenland bildet.

Für Wiens Bürgermeister Michael Häupl war das zumindest vor der Sitzung kein Argument. Er hält Niessls Entscheidung "für falsch". "Maximal enttäuscht" gaben sich die Spitzengewerkschafter Wolfgang Katzian und Rainer Wimmer. Die Ex-Nationalratsabgeordnete Sonja Ablinger, seit Längerem Kritikerin der SPÖ-Führung, sagt dem KURIER: "Für mich ist eine Grenze erreicht. Es geht nicht mehr. Ich trete aus der Partei aus." Schon dass Niessl angekündigt habe, mit der Landes-FPÖ über eine Koalition zu verhandeln, habe sie erschüttert. "Dann setzt er sich mit den Blauen just an dem Tag an den Tisch, an dem sich Blaue in Wien-Erdberg vor ein Asylwerberquartier stellen und ankommenden Flüchtlingen Schilder entgegenhalten mit der symbolischen Botschaft ,Schleichts euch!‘. Das war ein Schlag für mich. Der nächste, dass der Pakt mit der FPÖ binnen Tagen geschlossen war." Ebenfalls erbost habe sie Faymanns "zurückhaltende Reaktion": "Die stolze Partei der Entrechteten ist zu einer Partei geworden, die sich nicht geniert, mit den Rechten zu koalieren." (siehe Interview-Langversion)

Der VSStÖ will beim Bundesparteivorstand ein Schiedsgericht beantragen. Dieses solle über Niessls SP-Ausschluss entscheiden.