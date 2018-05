SPÖ-Parteiprogramm: Junge und Mitglieder an die Macht

Neue Organisation

Wer in der SPÖ künftig zehn Jahre lang ein Mandat ausgeübt hat, soll sich danach neuen Aufgaben widmen. Außer eine Zweidrittelmehrheit will, dass er oder sie in der Funktion weitermacht. So sollen die Jungen schneller in der Parteihierarchie nach oben und in einflussreichere Positionen kommen.

Genauso sollen künftig zehn Prozent der SPÖ-Mitglieder eine Abstimmung über jedes beliebige Thema erzwingen können – und sei es die Neuwahl des Parteichefs. Parallel dazu will Kern die verschiedenen Themen-Initiativen der Partei stärker einbinden. Sie bekommen künftig Sitz und Stimme auf den SPÖ-Parteitagen.

Auch über künftige Koalitionen sollen zwingend die Mitglieder abstimmen. Eine Zusammenarbeit der Bundes-SPÖ mit der FPÖ schließt Kern derzeit für „lange, lange Zeit“ aus. Eine Partei, aus der „Zorn, Hass und Herabwürdigung“ kommen, sei für die SPÖ „definitiv kein Partner“.