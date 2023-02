SPÖ-Führungsdebatte: "Kampfabstimmung wäre auch kein Unglück"

KURIER-Recherchen haben freilich anderes ergeben. Das strategische Haupt-Problem: Es fehlt das Zutrauen in die Parteichefin, die SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl auf Platz eins zu führen - zu groß ist der Abstand zu den Freiheitlichen, die mittlerweile stabil in der Sonntagsfrage auf Platz 1 liegen (mehr dazu hier).

Mittlerweile gibt es jede Menge Altvordere, die nicht nur intern, sondern auch in der Öffentlichkeit auf eine rasche Lösung des Konflikts drängen. Einer davon war vergangene Woche Ex-Landeshauptmann Franz Voves, der Michael Ludwig an der Parteispitze sehen will (siehe hier). Und in einem Gast-Kommentar für den Standard fordert Johannes Kunz, früherer Pressesprecher von Bruno Kreisky, die Bundespartei nun dazu auf, den Ernst der Lage zu erkennen. Egal, "ob das der Löwelstraße passt oder nicht", leide man nun an einer "dahinköchelnden Führungsdiskussion", "welche die Partei nicht aus der Defensive kommen lässt". Die Argumentation, im kommenden Jahr sei ohnedies ein Bundesparteitag und die Frage der Kanzlerkandidatur werde rechtzeitig vor der Nationalratswahl entschieden, grenzt laut Kunz an parteischädigendes Verhalten. "Eine über den Sommer hinaus andauernde Führungsdiskussion in der SPÖ mit zu erwartender medialer Begleitmusik wäre nichts anderes als mutwillige Selbstbeschädigung einer Partei, die den Führungsanspruch stellen muss."