SPÖ fordert Konjunkturspritze: 13. und 14. Familienbeihilfe, 1000 € Gutschein pro Haushalt

Maßnahme 1 Laut SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sollen Lohn- und Einkommensteuern sinken, und die Familien sollen gestärkt werden. Die SPÖ schlägt analog zu den Gehältern eine 13. und 14. Familienbeihilfe vor. Rendi-Wagner hält eine öko-soziale Steuerreform für notwendig, es dürfe dabei aber keine sozialen Verlierer geben.

Maßnahme 2 Für krisengebeutelte Branchen soll es gezielte Unterstützung geben: ein Gutscheinheft von 1000 € für jeden Haushalt. Die Gutscheine sollen vor allem für Dienstleister gelten, die besonders hart betroffen sind. Nur Betriebe mit Sitz und Steuerpflicht in Österreich sollen davon profitieren. Rendi-Wagner nennt Beispiele: Friseure, Fitnesscenter, Inlandsurlaub, etwa in einer Therme, Theater. „Dinge, für die man vielleicht nach dieser Krise nicht so viel Geld übrig hat, und die man sich gerne leisten würde.“ Die Gutscheine sollten noch heuer ausgegeben werden, „damit es rasch zum Konjunkturimpuls kommt“. Diese Maßnahme kostet drei Milliarden - Geld, das sofort in die Wirtschaft fließen und Arbeitsplätze schaffen bzw,. sichern würde.

Maßnahme 3 Große Investitionen in die Wirtschaft soll es im Bereich Digitalisierung und Ökologisierung geben. Hier gehe es einerseits um Forschung und Entwicklung, andererseits um die Ausbildung in Zukunftsberufen.