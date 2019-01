SPÖ-Burgenland: Daniela Winkler wird Landesrätin

Die SPÖ Burgenland hat am Montag Daniela Winkler als künftige Landesrätin im Team des designierten Landeshauptmannes Hans Peter Doskozil vorgestellt. Dieser übernimmt das Amt am 28. Februar von Landeshauptmann Hans Niessl. Die 38-Jährige wird ebenfalls am 28. Februar angelobt und für Bildung, Jugend und Familie zuständig sein, teilte Doskozil nach dem Landesparteivorstand mit.

Die designierte Landesrätin stammt aus Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See), der Heimatstadt Niessls. Der scheidende Landeshauptmann war einst auch kurz ihr Lehrer, erzählte er. Für Winkler, die 15 Jahre in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei tätig war, sei es keine einfache, "aber für mich wichtige Entscheidung" gewesen, für die Politik der Privatwirtschaft den Rücken zu kehren.

In den Ressorts Bildung, Familie und Jugend sei bereits viel gemacht worden, aber es sei auch noch viel zu tun. Als zweifache Mutter wisse sie, wo die Sorgen der Familien liegen, meinte sie.