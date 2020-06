SPÖ bessert Angebot für grüne Landeschefin nach

„Unser Angebot an Grüne und das Team Stronach steht zu 100 Prozent. Wir würden Rössler als Landeshauptfrau wählen“, sagt Steidl. „Denn die anstehenden Reformen, vor allem die Reform der Beamtenschaft und die Verwaltungsreform, könnten in dieser Konstellationen sicher besser gelöst werden.“ Daran sei schon Burgstaller in der SPÖ-ÖVP-Regierung gescheitert. „Ich nehme nicht an, dass das jetzt anders wird. Der Schutzpatron der Verwaltung ist nun mal die ÖVP.“

Bei künftigen Regierungsposten verlangt Steidl nur eines: „Die Finanzen sollen sicher nicht zur SPÖ kommen. Das wäre nicht schlüssig, das ist ein No-go.“

Sollte Rössler bei den Verhandlungen mit der ÖVP mit ihren grünen Inhalten nicht durchkommen, solle sie sich an ihn wenden, sagt Steidl: „Dann steht Plan C jederzeit zur Verfügung.“