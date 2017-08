Der Artikel wird laufend aktualisiert

Bei brütender Hitze will die SPÖ bei einem Bundesparteirat am heutigen Donnerstag die Weichen für die Wahl am 15. Oktober stellen - durchaus passend, befand Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler in seiner Begrüßung, werde es doch "der heißeste Wahlkampf".

344 ordentliche Delegierte und 300 Gäste sollten am Nachmittag in die Messe Wien kommen, um dem zweithöchsten Gremium der SPÖ beizuwohnen. Im Saal prangte, gerichtet an die "Österreicherinnen und Österreicher", der Slogan "Holen Sie sich, was Ihnen zusteht". Parteivorsitzender Kern holte sich beim Einzug - begleitet von seiner Frau und Partei-Prominenz zum Justin Timberlake-Hit "Can't stop the feeling" - zunächst wie bei derartigen Partei-Inszenierungen üblich eine Portion Applaus, bevor der Mini-Parteitag im gut gekühlten Saal losging (siehe Live-Stream).

Parteimanager Niedermühlbichler strapazierte das Temperatur-Thema in seiner Begrüßung: Man habe die besten Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen, "und wir haben nicht nur den absolut besten, sondern auch den coolsten Spitzenkandidaten, den man haben kann". Und weil man überhaupt "die heißeste Bewegung" sei, brenne man für mehr Gerechtigkeit.

"Verarschung durch ÖVP"

Wiens Bürgermeister Michael Häupl forderte "den Bundesminster" (gemeint war stets ÖVP-Chef Sebastian Kurz) dann auf, sich "endlich zur Innenpolitik" zu äußern. "Ich habe nie von jemanden von uns gehört, er soll die Mittelmeerroute nicht schließen. Es ist seine Hacken, er soll’s tun. Aber ich habe vom Herrn Bundesminister noch nie etwas zur Innenpolitik gehört. Was meinen Sie zur Schulpolitik? Herr Bundesminister, was meinen Sie zum Wirtschaftswachstum im Land? Ich habe noch nie gehört, was der Herr Bundesminister zu den Universitäten sagt", eröffnete Häupl seine Rede. Dass das Programm der ÖVP erst am 28. September veröffentlicht werden soll, hielt er denn auch für eine "Verarschung". Da könne man das Programm gleich schon am 16. Oktober veröffentlichen, witzelte Häupl.

Danach lag es an Kanzler Kern, seine Partei heute endlich auf Linie zu bringen. Im Gegensatz zu den Schwarzen, die ja die Neuwahl auch ausgerufen hatten, kam die rote Kampagne bisher nicht wirklich in die Gänge. Vielmehr war sie geprägt von internen Unstimmigkeiten zwischen Ballhausplatz und Löwelstraße über die inhaltliche Linie und Strategie, bei der auch diverse Berater von außen mitmischen - lesen Sie hierzu unseren Kommentar zum bisherigen Verlauf des Wahlkampfes für die SPÖ.

Kandidatenliste wird präsentiert

Nach Kerns Rede wird offiziell die Bundesliste mit den Kandidaten präsentiert. Die halbe Abgeordneten-Mannschaft dürfte im Herbst aus neuen Gesichtern bestehen. Hinter Kern ist mit Gesundheits- und Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner eine Quereinsteigerin gereiht, die auch im Wahlkampf eine große Rolle spielen soll. Platz drei auf der Bundesliste ist für FSG- und GPA-Chef Wolfgang Katzian vorgesehen, es folgen Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek auf Platz vier, Kulturminister Thomas Drozda auf Platz fünf, Nationalratspräsidentin Doris Bures auf Platz sechs und Klubchef Andreas Schieder auf Platz sieben.

Cap und Herr wollen's mit Vorzugsstimmen schaffen

Bei der Nationalratswahl 2013 schafften es insgesamt sieben SPÖ-Abgeordnete über die Bundesliste ins Parlament. Josef Cap, der SPÖ-Bundesliste für den aussichtslosen 33. Listenplatz nominiert wurde, setzt daher auf einen Vorzugsstimmenwahlkampf. Der ehemalige SPÖ-Klubobmann, der seit 1983 im Nationalrat sitzt, tritt für die SPÖ auf Platz zwei im Wahlkreis Wien Nord-West in den Bezirken Ottakring, Hernals, Währing und Döbling an. Auch SJ-Vorsitzende Julia Herr (16. Listenplatz) will den Einzug in den Nationalrat durch einen Vorzugsstimmenwahlkampf schaffen.

Von Erbschaftssteuer bis Mindestlohn

Nach dem Beschluss der Bundesliste wird Klubobmann Andreas Schieder das Wahlprogramm vorstellen. Während sich die ÖVP bis September Zeit lassen will, um Inhalte zu präsentieren, versucht die SPÖ mit einem auf 200 Seiten erweiterten "Plan A", den Kern bereits im Jänner vorgestellt hatte, beim Wahlvolk zu punkten. Ins Wahlprogramm aufgenommen wurden die bereits vom Vorstand abgesegneten sieben Koalitionsbedingungen - vom steuerfreien 1.500-Euro-Mindestlohn bis zur Erbschaftssteuer ab einer Million Euro.

Dazu kommen einige neue Kapitel: So beschäftigt man sich etwa mit der EU ("Neuropa!"), leistbarem Wohnraum ("Wohnst du schon?"), Sport ("Wir geben keine Ruhe"), Investitionen im ländlichen Raum ("Bleib felix, Austria") und Kunst und Kultur ("Gute Kulturpolitik ist keine Kunst").

SPÖ setzt voll auf Pensionen

Anfang der Woche hatte die SPÖ bereits einen ihrer traditionellen Wahlkampfschlager ausgepackt, nämlich die Pensionen. Versprochen wurden Verbesserungen für Mindestpensionisten, ein weiterer Abbau von Pensionsprivilegien und ein gesetzlicher Schutz der Gutschriften auf dem Pensionskonto.

In der Frauenpolitik setzen die Sozialdemokraten auf das Thema Teilzeitarbeit. Mehrarbeit soll so wie eine Überstunde mit einem Zuschlag von 50 Prozent abgegolten werden. Außerdem wird ein Rechtsanspruch für den Wechsel auf Vollzeit gefordert, sofern im Betrieb Stunden frei werden.

Nach den Schlussworten des Kanzlers soll übrigens bei einem gemeinsamen Public Viewing dem Schlusspfiff beim EM-Halbfinale der österreichischen Kickerinnen entgegengefiebert werden.