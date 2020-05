Länder-Nein zu neuen Budgetregeln

Gewählt wird am kommenden Sonntag zwar in Niederösterreich und in Kärnten, Wahlkampftöne wurden gestern aber auch im Hohen Haus in Wien angeschlagen.

Die Opposition nahm die gescheiterten Verhandlungen über ein Spekulationsverbot (siehe oben) zum Anlass für eine Debatte, in der viel Wahlkampfrhetorik zu hören war. Erster Adressat für Kritik war einer, der nicht anwesend war: Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll, der am Sonntag seine Absolute verteidigen will. FPÖ-Vize Norbert Hofer titulierte Pröll wegen der umstrittenen Veranlagung von Wohnbaugeldern als „Oberspekulant, der kein Interesse hat, dass es zu einem Spekulationsverbot kommt“. BZÖ-Chef Josef Bucher meinte, Pröll müsse „zur Seite geschoben“ werden. Die Grünen orteten ein „Casino Pröll“ in Niederösterreich.

Auch die SPÖ verschonte ihren Koalitionspartner ÖVP im Vorfeld der Wahlen nicht. Klubchef Josef Cap ätzte: „Man kann nicht sagen, dass Niederösterreich ein Hort der Transparenz ist.“

SPÖ-Finanzsprecher Christoph Matznetter kritisierte: „In Salzburg gibt es einen U-Ausschuss, in Niederösterreich nicht.“ Der Volkspartei empfahl er, alles offenzulegen – und einen etwaigen Verlust der Absoluten „für einen Generationswechsel“ zu nutzen. Denn: „Dem Land tut er nicht gut, der Pröll.“

ÖVP-Mandatar Günter Stummvoll schimpfte: „Pröll-Casino weise ich entschieden zurück.“ Und: „Über die Länder drüberfahren tun wir bei unserem föderalistischen Verständnis von Niederösterreich sicher nicht.“

Auch Kärnten war Thema: Cap erinnerte an die teure Hypo-Verstaatlichung. Die Partei, die dafür verantwortlich sei, müsse am Sonntag abgewählt werden. FPÖ-Hofer erwiderte, Kärnten-Bashing komme nicht gut an. Er prophezeite, Kärnten werde „kein Kaiser-Reich“ (gemünzt auf SP-Kandidat Kaiser) werden.