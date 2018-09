Spekulationen: Wohin zieht es Kern jetzt?

Bures (56) kann jetzt schon auch eine lange Karriere in der SPÖ zurückblicken. Sie war Bundesgeschäftsführerin, Abgeordnete, Ministerin, Nationalratspräsidentin - und führt aktuell mit +13 Punkten im Vertrauensindex.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser sagte am Dienstag bereits ab. Er kandidiere "sicher nicht" Nachfolger von Christian Kern als SPÖ-Chef. "Ich kandidiere am Bundesparteitag sicher nicht für diese Funktion", sagte Kaiser am Dienstagnachmittag gegenüber der APA.