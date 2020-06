3000 Beamte aus Telekom, ÖBB, Post sollen versetzt werden

Spindelegger am Freitag zum KURIER: "Post, Telekom und ÖBB haben Hunderte Mitarbeiter über Stand, die alle noch im alten Beamtendienstrecht sind." Das bedeute: Kündigungs- und Versetzungsschutz. ÖVP-Schätzungen zufolge soll es um bis zu 3000 Personen gehen. Spindelegger: "Ich möchte mehr Flexibilität schaffen, so dass nicht benötigte Mitarbeiter auf andere gleichwertige Posten in Ministerien versetzt werden können."

Das geplante Amt der Bundesregierung solle den Mitarbeitern Angebote machen. Es gehe nicht um Zwang, die Mitarbeiter wollen ja arbeiten, so Spindelegger. Allein in der Finanzverwaltung würden in den nächsten Jahren 40 Prozent der Mitarbeiter in Pension gehen. Spindelegger: "Ich werde nicht neue Mitarbeiter einstellen, wenn ich zahlreiche Bedienstete bezahlen muss, die an ihrem derzeitigen Arbeitsplatz nicht mehr gebraucht werden."

Darüber hinaus will Spindelegger das alte ÖBB-Dienstrecht ändern. Auch wenn es sich um Einzelverträge mit dem Unternehmen handle, sei ein Eingriff möglich, das habe das Beispiel Nationalbank gezeigt: "Da muss es eben eine Betriebsvereinbarung geben, bei der der Betriebsrat mitmacht." Der Finanzminister begründet den Wunsch nach Änderung der ÖBB-Verträge damit, dass das Pensionsantrittsalter noch zu niedrig sei: "Es steigt im Schneckentempo."