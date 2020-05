Sparpaket: Aus für Pension unter 50

Der Frühpension soll es durch das Sparpaket an den Kragen gehen. Legt sich die Kanzlerpartei SPÖ noch nicht auf ein Volumen fest, so strebt die ÖVP bis 2017 an, um rund 2,6 Milliarden Euro weniger für die Pensionen auszugeben. Die ÖVP will, dass das faktische Pensionsantrittsalter bis 2020 um vier Jahre auf 62 Jahre steigt – für Experten ein kaum erreichbares Ziel.

Als ein Punkt kristallisiert sich heraus, dass die Invaliditätspensionen für unter 50-Jährige abgeschafft werden sollen. Stattdessen soll es ein Rehabilitationsgeld geben. Ziel ist, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Das SPÖ-geführte Sozialministerium will diesen Plan so zwar nicht bestätigen, verweist aber auf einen Vorschlag der Sozialpartner, der ein solches Rehabilitations-Geld vorsieht. Allein durch diese Maßnahme soll das faktische Pensionsantrittsalter um neun Monate steigen.

Laut Plan der Sozialpartner soll diese Geld-Leistung in Höhe der Invaliditätspension dafür sorgen, dass die Arbeitsfähigkeit von unter 50-Jährigen trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung erhalten bleibt – durch frühe Intervention seitens der Pensionsversicherung, des Arbeitsmarktservice und der Krankenkassen. Ziel ist es, die Erstanträge auf Invaliditätspension ebenso zu reduzieren wie die befristete Zuerkennung solcher Pensionen oder Folgeanträge nach Ablehnungen. Von den 182.855 krankheitsbedingten Frühpensionen, waren im November 2011 rund 42.300 Personen unter 50 Jahre alt. Die Bezugsdauer rund der Hälfte dieser Pensionen ist befristet.