Spannung vor Elefantenrunde: Wer überzeugt eine Woche vor der Wahl?

In einer Woche um diese Zeit wird Österreich bereits einen neuen Nationalrat gewählt haben. Gut vier Monate nach Aufkommen des Ibiza-Videos am 17. Mai und der Neuwahl-Verkündigung durch ÖVP-Chef Sebastian Kurz einen Tag darauf wird am 29. September zu den Urnen gerufen. Die letzte Wahlkampf-Woche bringt noch TV-" Elefantenrunden" sowie die Wahlkampfabschlüsse der Parteien.