SP scheut Festlegung auf ein Berufsheer

Bei den SPÖ-Senioren ist dieses Thema ein besonders heikles. Das 1934er-Trauma, als der christlichsoziale Bundeskanzler Dollfuß, Begründer des Austrofaschismus, das damalige Berufsheer losschickte, um in die roten Gemeindebauten zu pfeffern, hallt im Bewusstsein der älteren Sozialdemokraten immer noch nach. Sie haben ein Grundmisstrauen gegen bewaffnete Berufssoldaten im Inland. Die Stimmung lässt sich etwa so umschreiben: Abschaffung der Wehrpflicht mehrheitlich ja, Profis für Friedenseinsätze im Ausland ja, Pioniere für den Katastrophenschutz ja – aber keine 15.000 Mann starke Berufsarmee, wie sie der rote Verteidigungsminister Norbert Darabos plant.

Am Montag bei der SPÖ-Klubklausur wird das Darabos-Modell denn auch sehr kritisch hinterfragt werden. Auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer s Ersatzmodell für den Zivildienst – das freiwillige, bezahlte Sozialjahr – dürfte nicht kommentarlos durchgewunken werden. Vielen sind etwa die 1300 Euro Monatsgehalt zu gering.

Aufgrund der tief sitzenden Vorbehalte gegen ein Berufsheer will die SPÖ-Führung auf dem Parteitag am 13. Oktober auf einen formalen Beschluss, die Wehrpflicht aufzugeben, verzichten. Der Bundesparteivorstand hat bis dato keinen Leitantrag zur Wehrpflicht ausgearbeitet. Es gibt zwar schon Leitanträge zu allem und jedem – von Europa über Bildung bis Sozialpolitik und Arbeitsmarkt – aber zum Wehrdienst gibt es noch keinen. Nach KURIER-Informationen aus der Parteiführung soll das auch so bleiben. Zwar sollen die Berufsheer-Befürworter ihre Empfehlung abgeben, aber das Stimmverhalten am 20. Jänner soll grundsätzlich freigegeben sein. Prähauser: „Das wäre eine salomonische, demokratische Lösung. Es wäre falsch, über die dreißig Prozent Wehrdienstbefürworter drüberzufahren."