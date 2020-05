SP-Bruderkrieg nach Heer-Debakel

Fünfeinhalb Wochen vor der Wahl in Niederösterreich, dem größten Land mit den meisten Stimmberechtigten, herrscht Krieg – nicht zwischen Rot und Schwarz, sondern zwischen den niederösterreichischen und den Wiener Genossen. Niederösterreichs SPÖ-Chef Josef Leitner hat sich erlaubt, Wiens SPÖ-Chef Michael Häupl zu kritisieren. Dieser hatte als Erster auf einen Volksentscheid zum Thema Wehrpflicht gedrängt – und für ein Berufsheer plädiert. Die Bürger votierten mehrheitlich dagegen.

Häupl habe dieses Thema „genauso missbraucht wie Erwin Pröll“, befand Leitner im KURIER. Er solle „allfällige Themen für Volksbefragungen auf das Wiener Stadtgebiet beschränken“. Mehr hat Leitner nicht gebraucht. Häupl und Co. schießen scharf zurück. Sie attestieren ihm blanke Nerven – und indirekt, ein Nichtskönner zu sein. „Freund Leitner“ hätte (seit Häupls Berufsheer-Vorstoß 2010, Anm.) ausreichend Zeit gehabt, ihm das zu sagen, grollt der Bürgermeister. Böser Nachsatz: „Ich werde mich in seinen mit Sicherheit kreativen und hoffentlich auch erfolgreichen Wahlkampf in keiner Weise einmischen.“

SPÖ-Landesparteisekretär Christian Deutsch formuliert es so: Ob dieses „sinnlosen Rundumschlags“ müsse die Ausgangslage vor der niederösterreichischen Wahl wohl schlecht sein. „Ist es nötig, einen höchst erfolgreichen SP-Landeshauptmann anzupatzen, weil im eigenen Land nichts weitergeht?“