[Aktualisierung: Reaktionen auf Sobotkas Vorschläge]

Am Freitag steht die Wiener Innenstadt wieder im Zeichen einer Demonstration gegen den Akademikerball. Geht es nach Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) könnten derartige Kundgebungen in Zukunft unter veränderten Voraussetzungen oder gar nicht stattfinden. Denn wie die Presse am Donnerstag online berichtete, sollen Demonstrationen verboten werden können, wenn Geschäftsinteressen bedroht würden. Auch soll ein "Versammlungsleiter" für Sachbeschädigungen haften. Verfassungsrechtler hingegen haben schwere Bedenken.

Schon im Juli 2016 hatte Sobotka nach Demos in Wien gegen den Militärputsch in der Türkei eine Prüfung des Versammlungsrechts angekündigt. Die SPÖ hatte keinen Grund für eine Änderung gesehen und auf die Demonstrationsfreiheit verwiesen.

Vorgehen gehen "Spaßdemos"

Nun startet Sobotka einen neuen Anlauf. Die Regierung oder der Innenminister sollen per Verordnung ein Demonstrationsverbot erlassen können, wenn berechtigte Interessen verletzt würden – etwa weil Geschäfte wirtschaftliche Einbußen fürchten müssen oder massive Verkehrsbehinderungen drohen. Auch "Spaßdemos" will Sobotka laut Bericht untersagen lassen und die Anmeldefrist von Demos von 24 auf 72 Stunden erhöhen. Ein "Versammlungsleiter" soll künftig zivilrechtlich haften, wenn bei einer Demo etwa Schaufenster zu Bruch gehen. Über einen fertigen Gesetzesentwurf verfügt Sobotka nicht.

Wiens ÖVP-Landesparteiobmann Gernot Blümel lobt den Vorstoß: "Sobotka hat das Problem erkannt und die richtigen Schlüsse aus der explodierenden Demoflut in Wien gezogen."

"Wer definiert, was Spaß ist?"

"Absurd", nennt hingegen Verfassungsjurist Heinz Mayer die Vorschläge. "Verfassungsrechtlich ist eine Einschränkung des Demonstrationsrechts kaum möglich". Geschäftsinteressen würden nicht ausreichen, um eine Kundgebung zu verbieten. Auch dass ein Versammlungsleiter für alle Schäden hafte, gehe so nicht. Zur Untersagung von "Spaßdemos", sagt Mayer. "Wer definiert, was Spaß ist und was nicht?"

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler: "In der Demokratie ist Versammlungsfreiheit ein hohes Gut. Damit spielt man nicht." Auch Wiens SPÖ-Klubchef Christian Oxonitsch ist skeptisch: "Da ich davon ausgehe, dass der Innenminister mit der Verfassung vertraut ist, bin ich gespannt, wie er seine Vorschläge mit der Verfassung vereinbar machen will."