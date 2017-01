Sobotka: "Kern baut Popanz auf"

Die Fortführung der Regierung spitzt sich auf den letzten Metern auf die Frage der Unterschriften unter den Pakt zu. Kanzler Christian Kern und die SPÖ legten der ÖVP am Sonntag am Abend die Forderung auf den Tisch, wonach alle ÖVP-Minister den aktualisierten Koalitionspakt zu unterschreiben hätten. Kern hatte diese Forderung bereits mehrfach öffentlich erhoben und mit der Andeutung verknüpft, wer sich dem verschließe, könne ja die Regierung verlassen. "Es muss jeder für sich entscheiden, ob er im Team mitspielen will", sagte Kern. Am Sonntag Abend hieß es aus der SPÖ, die Unterschriftsleistung aller ÖVP-Minister sei "nicht verhandelbar".

Konflikt spitzt sich zu

Damit spitzt sich der Konflikt zu. Denn Innenminister Wolfgang Sobotka reagierte bereits auf die erste Forderung Kerns ablehnend.

Am Sonntag vom KURIER nochmals mit dem Verlangen der SPÖ konfrontiert, sagte der ÖVP-Minister: "Das ist ein Misstrauen des Bundeskanzlers gegenüber dem Vizekanzler. Wenn der Vizekanzler etwas unterschreibt, dann ist das für mich okay. Große Vereinbarungen werden in der Regel so gemacht, dass sie die Chefverhandler unterschreiben, dann werden sie von den entsprechenden Gremien beschlossen und danach umgesetzt. Auch der Staatsvertrag wurde nur vom Außenminister unterschrieben."

Sobotka sagte weiter: "Kern kann sich nicht aussuchen, wer von der ÖVP was unterschreibt. Er ist nicht mehr der Generaldirektor eines staatsnahen Unternehmens, sondern ein Amtsträger der Republik. Er ist Bundeskanzler und hat keine Richtlinienkompetenz. Und ich habe eine Ministerverantwortung."

Im Ministerrat, wo das Einstimmigkeitsprinzip herrscht, will Sobotka selbstverständlich an der Umsetzung mitarbeiten. "Aber da habe ich einen Gesetzestext vor mir, den ich durchlesen kann", sagt der Minister.

Sein Sicherheitskapitel, das er mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil verhandelt hat, unterschreibe er, aber sonst nichts. Sobotka in Richtung Kern: "Er soll endlich aufhören mit diesen Inszenierungen und damit, ständig einen Popanz aufzubauen. Er soll endlich Gesetze machen, ich will etwas umsetzen."

Aus der Umgebung von Vizekanzler Mitterlehner war keine Auskunft zu bekommen, ob Mitterlehner die Forderung Kerns aufnimmt oder ablehnt. "Wir sehen das gelassen", hieß es lediglich.

Sobotka ist nicht der einzige ÖVP-Minister, der sich der Unterschrift verweigert. Aus dem ÖVP-Regierungsteam ist zu hören, dass auch andere Minister nicht unterschreiben wollen, mit dem Argument: "Warum sollen wir uns dazu verpflichten, in den nächsten achtzehn Monaten kein anderes Thema aufzugreifen als jene, die in diesem Pakt stehen?"

Brisante Parteigremien

Entschieden werden könnte die Frage im ÖVP-Vorstand. SPÖ und ÖVP haben ihre Parteigremien für heute, Montag, prophylaktisch in Bereitschaft versetzt.

In der Regel werden Koalitionsvereinbarungen in den Parteigremien beraten und dann beschlossen. Damit gelten sie als bindend. Sollte Kern Mitterlehner zwingen, die Unterschriftenfrage dem ÖVP-Vorstand vorzulegen, könnte es dort zu einer Zerreißprobe kommen.

Weil Kern so großen Wert darauf legt, dass die Regierung in Zukunft geeint auftritt, verlangt Mitterlehner die Wiedereinführung des gemeinsamen Pressefoyers nach dem Ministerrat. Kern hatte die gemeinsamen Auftritte im vergangenen Sommer aufgekündigt. Er verglich sie mit einem "Hunderennen", weil jede Geste kommentiert werde.

"Schluss mit Theater"

Heftige Kritik an Kanzler Kerns Verhandlungsführung übt der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz, Tirols Günther Platter. "Schluss mit dem Theater", forderte Platter in der ORF-Pressestunde. Er befürworte die Aktualisierung des Regierungsprogramms, aber die "Inszenierungen, Provokationen und Ultimaten" seien abzustellen. Wenn sich jemand verhalte wie Kern, "dann werde ich das Gefühl nicht los, dass Neuwahlen beabsichtigt sind". 2017 solle ein Arbeitsjahr sein, fordert Günther Platter.