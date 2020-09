Sobotka: "Dirty Campaigning ist bei der ÖVP nicht angesiedelt“

Der Fraktionschef der SPÖ, Kai-Jan Krainer, startet mit dem Ibiza-Video. Krainer will eine Terrassen-Szene zeigen lassen - und löst damit ein komplexes Prozedere aus. Ehe die eingeschränkte Öffentlichkeit, also die Journalisten im U-Ausschuss und die Anwesenden im Parlament, den Ausschnitt sehen dürfen, prüfen Verfahrensrichter und -anwalt, ob allenfalls Persönlichkeitsrechte von Dritten betroffen sind. Anders gesagt: Sie schauen sich das Video bzw. den Ausschnitt vorab an und versuchen abzuschätzen, ob Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen bzw. stehen wollen und müssen, vom Inhalt betroffen oder tangiert sind (wird jemand beleidigt, wird jemand verunglimpft, etc.). Dafür gibt es jetzt eine Sitzungspause.