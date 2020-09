Sobotka bestätigt Inserate des Alois Mock-Instituts in ÖAAB-Zeitung

"Die Novomatic zahlt alle." Was sagt Krumpel zu diesem Satz? "Ich kann dazu gar nichts sagen", antwortet dieser, "weil ich diese Wahrnehmung nicht hatte. Nur der, der den Satz gesagt hat (Strache im Ibiza-Video, Anm.), kann sagen, was er damit gemeint hat." Aber hat die Novomatic alle bezahlt?, will der Verfahrensrichter wissen. "Ich hatte dieses Gefühl nicht", antwortet Krumpel.

Heute, 01:08 PM | Christian Böhmer