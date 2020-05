Sizilien: Beste Geschäfte mit Flüchtlingen

Dutzende Bootsflüchtlinge sind nach Angaben einer Hilfsorganisation bei einem neuen Unglücksfall im Mittelmeer umgekommen. „Überlebende haben uns erzählt, dass viele Migranten von Bord ins Wasser gestürzt seien, demnach könnten es etwa 40 sein“, sagte die Sprecherin von Save the Children, Giovanna Di Benedetto, am Dienstag in der sizilianische Hafenstadt Catania. Auf einem Schlauchboot sei es vor Sizilien zu einem Notfall gekommen. Was genau geschah, sei unklar. Etwa 200 Überlebende waren am Dienstag im Hafen von Catania angekommen.

Vor Ort ist auch eine Delegation der Grünen, um sich ein Bild der Lage der Bootsflüchtlinge vor Ort zu machen. Grünen-Chefin Eva Glawischnig, Michel Reimon und Alev Korun reisten am Dienstag nach Catania. „Man muss legale Einreisemöglichkeiten für Menschen auf der Flucht vor Krieg und Not schaffen. Dublin II muss endlich infrage gestellt werden“, sagte Glawischnig im Gespräch mit der APA. Die Resultate des EU-Flüchtlingsgipfels - die auch mehr finanzielle Unterstützung der EU-Grenzschutzmission Frontext vorsehen - würden „nicht genügen“, betonte die Grünen-Bundessprecherin weiter. Auch müsse die Reichweite des Frontex-Einsatzes, der nur das Gebiet bis 30 Seemeilen vor der Küste umfasse, vergrößert werden: „Wir fordern ein europäisches Mare Nostrum, das bis zu 160 Seemeilen von der Küste die Gewässer kontrolliert.“ Große Hoffnungen setzt Glawischnig auf den Mitte Juli geplanten UN-Gipfel zu Nordafrika: „Wir müssen einen Marshall-Plan für Afrika auf die Beine stellen."