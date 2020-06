Sicherheitspaket: Terrorprävention kommt zu kurz

Nach zähen Verhandlungen haben Rot und Schwarz gestern ihr Sicherheitspaket fertig geschnürt. Die Kosten belaufen sich auf 260 bis 290 Millionen Euro, verkündeten Kanzler Werner Faymann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner nach der Regierungssitzung. Wie wird die Polizei aufgerüstet? Wer trägt die Kosten? Und wird das Sicherheitspaket den Anforderungen gerecht? Der KURIER liefert Antworten.

Was ist in dem 260 bis 290 Millionen schweren Paket der Regierung enthalten?

Fast die Hälfte der Mittel sind für Personal vorgesehen (siehe Grafik). So werden laut Innenministerium 100 neue Spezialisten (Datenforensiker, Chemiker, Funktechniker, EDV-Experten etc.) benötigt. Zudem gebe es "erhöhten Personaleinsatz" für Observationen, Objektschutz, im Streifendienst. Knapp 30 Millionen Euro sind für Ausrüstung (Schutzwesten, Helme, Waffen) bzw. gepanzerte Fahrzeuge eingeplant. Der Rest fließt großteils in technische Ausrüstung.