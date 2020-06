Der Verdacht: Der Strasser-Sekretär sollte das nun Umsetzen. Der Generalstab alarmierte das Büro von Bundespräsident Thomas Klestil. Auch die VP-"Urgesteine" Werner Fasslabend und Robert Lichal schalteten sich ein. Der Strasser-Mann musste Platters Büro nach sechs Tagen verlassen. Was blieb, ist das Misstrauen der Generäle. Denn in den folgenden Jahren mussten sie ständig sinkende Budgets von ÖVP-Finanzministern akzeptieren. Und sie mussten sich bei den Budgetverhandlungen von den Beamten des Finanzministeriums detailliert anhören, was das Militär braucht, und was nicht. Nicht gebraucht werden nach den Ansichten der Finanzer etwa schwere Panzer oder das Heeresspital.

Gleichzeitig registrieren die Militärs eine Kompetenzverlagerung zum Innenministerium. Etwa den Schutz der kritischen Infrastruktur, bisher eine Domäne des Bundesheeres. Jetzt sollen möglicherweise die Länder die Kompetenzen für das staatliche Krisenmanagement verlieren, was die Militärkommandos obsolet machen könnte. Und der Verfassungsschutz versucht sich Richtung Auslands-Nachrichtendienst zu entwickeln. Er macht damit dem Heeres-Nachrichtenamt Konkurrenz. Deshalb meinen viele Militärs, dass die "Verschwörer" des Jahres 2003 noch immer aktiv seien.