Beim neuen Shanghai Academic Ranking of World Universities haben wie in den vergangenen Jahren US- und britische Unis die Nase vorn. Aus Österreich haben es diesmal nur vier Hochschulen in die Top 500 geschafft (2015: sechs; 2016: fünf), die besten Ergebnisse lieferten die Unis Wien und Innsbruck. Sie landeten in der Gruppe mit den Rängen 151-200.

An der Spitze des Rankings landet die Harvard University, gefolgt von der Stanford University und die britische University of Cambridge. Sie hat die University of California in Berkeley vom Stockerl gedrängt. Die ersten kontinentaleuropäischen Unis in der Rangliste sind die ETH Zürich (Rang 10), eine Steigerung um zehn Plätze, und die Universität Kopenhagen (Rang 30). Erfolgreichste deutsche Hochschulen sind laut Shanghai Ranking die Uni Heidelberg und die Technische Uni München (ex aequo Rang 47). Foto: APA

Das stark forschungsorientierte Shanghai-Ranking basiert ausschließlich auf öffentlich verfügbaren Datenbanken. 60 Prozent der Bewertung basieren auf der Zahl wissenschaftlicher Publikationen und Zitierungen, Veröffentlichungen in den Magazinen "Science" oder "Nature" zählen dabei besonders stark. 30 Prozent des Ergebnisses beruhen auf der Anzahl der Nobelpreis- und Fields-Medaillen-Gewinner, die an der jeweiligen Uni studiert oder gelehrt haben, und zehn Prozent auf der Produktivität je Forscher.