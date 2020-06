Kopf wünscht sich neuerliches Plebiszit

Ein Polit-Volksfest war das jüngste Schweizer Votum für die FPÖ. Auch die Österreicher müssten über Zuwanderung entscheiden können, befindet Blauen-Chef Heinz-Christian Strache. Im Nachbarland hat vergangen Sonntag eine knappe Mehrheit dafür votiert, auch für EU-Bürger eine Ausländer-Quote einzuführen. Zur Freude der Rechtspopulisten da wie dort, zum Ärger der Regierenden in Europa.

"Es macht keinen Sinn, über einen einzelnen Punkt eines komplexen Vertragswerkes abzustimmen, der für sich allein nicht änderbar ist", urteilt der Zweite Nationalratspräsident Karlheinz Kopf via KURIER. "Wenn die Schweiz wegen des Abstimmungsresultats aus allen bilateralen EU-Verträgen kippt, bringt ihr das erhebliche Nachteile bei der wirtschaftlichen Entwicklung." Das Nicht-EU-Land brauche die EU mehr als diese die Schweiz, mit der es etwa Verträge zum freien Personenverkehr gibt (rund 140.000 Ausländer sind in den vergangen Jahren eingewandert, mehr als zwei Drittel aus der EU). Sollte die EU die Verträge kündigen, sobald Gesetz wird, was 50,3 % der eidgenössischen Bürger wollen? "Es bleibt ihr nichts anderes übrig, wenn sie nicht unglaubwürdig werden will", sagt ÖVP-Mann Kopf. Lieber wäre ihm, "wenn den Befürwortern einer starken europäischen Integration der Schweiz rechtzeitig eine erfolgreiche Gegeninitiative gelingen würde, mit einer neuerlichen Abstimmung über das Thema."