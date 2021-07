Italien ist schneller als Österreich

Während wir seit Jahrzehnten über eine Schulreform diskutieren, hat Premier Matteo Renzi seine "Buona Scuola" binnen zehn Monaten in Kraft gesetzt. Im September 2014 legte er das Projekt vor, dann wurde diskutiert, im Juli stimmte das Parlament zu, ab dem kommenden Schuljahr, in wenigen Wochen, gilt die Reform bereits.

Was Renzi in Italien umgesetzt hat, gilt in Österreich als Ketzerei: Die Lehrergehälter steigen nicht mehr automatisch in Dreijahres-Sprüngen, sondern werden auf ein Basiseinkommen und eine leistungsabhängige Prämie umgestellt. Alle Lehrer, außer jene, die drei Jahre vor der Pension stehen, werden in das neue System übergeführt.

Schuldirektoren werden von der Verwaltungsakademie ausgesucht, nicht mehr von regionalen (Polit-)Gremien. Die Direktoren werden Chefs, die Schulen weitgehend autonom. Es wird ein Lehrerregister mit persönlichem Qualifikationsprofil erstellt, die Lehrer müssen wie andere Arbeitnehmer mobil werden, denn jede Schule kann sich ihr Team aussuchen. Lehrer müssen sich weiterbilden und bekommen einen 500-Euro-Gutschein pro Jahr für den Besuch von Kulturevents.

Die "gläserne Schule" in Italien muss alljährlich ihr Schulprofil und ihr Budget publizieren, aus dem hervorgeht, wofür die Schule öffentliches und privates Geld ausgibt. Schulen sollen private Drittmittel nehmen dürfen, private Spenden für Schulen werden steuerbegünstigt. Jede Schule muss einen Selbstbewertungsbericht erstellen, der sich an einem vorgegebenen Referenzrahmen orientiert, und sie muss zumindest ein "Verbesserungsprojekt" pro Jahr nachweisen.

Lehrer, Administratoren und Direktoren sind aufgerufen, unnütze Bürokratie zu melden, der Staat verspricht, diese abzuschaffen. Motto: Mehr Vertrauen in die Lehrer, mehr Zeit der Lehrer für die Schüler.

Die Schulen müssen sich vernetzen – real, mit ihrer regionalen Umgebung, mit alten Menschen und Berufstätigen, mit Firmen und Kultureinrichtungen; sowie virtuell, indem "Breitband und WLan in jede Dorfschule" Einzug halten.

Italiens Lehrer dürfen nicht mehr nur Wissen pauken, sie müssen kritisches Denken, Begreifen, Problemlösen, Entscheidungsfindung, Kommunikation und Zusammenarbeit lehren.

Im Unterricht ausgebaut werden Musik, Kulturgeschichte, Design, Fremdsprachen ab 6 Jahre, Umwelterziehung, Computertechnik und Wirtschaftswissen.

In lediglich einem Punkt ist Österreich voraus. In Italien werden – je nach Schultyp und Altersstufe – 200 bis 400 betriebliche Praxisstunden pro Jahr eingeführt – ein Element der dualen Ausbildung, das wir bereits haben.