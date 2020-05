Schützenhöfer: "Gab kein Entweder-oder"

Denn zum ersten Mal in der Geschichte hat der Stimmenstärkste – in diesem Fall SPÖ-Chef Voves – auf das Amt verzichtet, und es dem Zweitplatzierten überlassen, nur um eine Regierungsbeteiligung zu retten.

Diese, für die SPÖ ausnehmend schmerzhafte Entscheidung, war folgenden Tatsachen geschuldet: Zum einen bot sich der ÖVP die rechnerische Gelegenheit, gemeinsam mit der FPÖ den Landeshauptmann zu stellen – entsprechender Druck wurde hinter den Kulissen aufgebaut; zudem hatten Voves und Schützenhöfer in der abgelaufenen Legislaturperiode den Proporz abgeschafft.

Im Unterschied zu früher gibt es keine koalitionsfremden Landesräte in der Regierung, „Opposition“ hätte für die SPÖ bedeutet: Weniger Personal, Einfluss und finanzielle Mittel für die Arbeit.

Voves trat also zurück und übergab den Landeshauptmann für alle fünf Jahre.

Ein Ergebnis, das Schützenhöfer so gar nicht erhofft haben will: „Ich habe in den Verhandlungen klar gemacht, dass wir uns die zweite Hälfte erwarten“, sagt er im KURIER-Gespräch. „Ich bin davon ausgegangen, dass Voves zwei, zweieinhalb Jahre weiter macht. Nach dieser G’schicht mit der Aussage, unter 30 Prozent geht er, hat er es sich dann überlegt.“