"Schnapsidee": Aufstand gegen Erhöhung der Mehrwertsteuer

Also begann die Expertengruppe durchzurechnen, was die diversen "Ausnahmebeseitigungen" bei derbringen würden. Der KURIER bekam von der Sache frühzeitig Wind und berichtete bereits am 23. November: "Blumen,und Theater bald teurer?"

Am Dienstag bestätigte Finanzminister Hans Jörg Schelling die Mehrwertsteuer-Überlegungen. Auszuschließen sei, dass der ermäßigte Steuersatz von zehn Prozent bei Wohnen, Arzneien und Lebensmitteln angehoben wird. Auch der Normalsatz von 20 Prozent solle unverändert bleiben.

Weitere Einschränkung nannte Schelling nicht. Der ermäßigte Satz von 10 %, der auf 15 % oder 20 % angehoben werden soll, gilt auf: TV-Gebühren und Zeitungen, Bücher und Kultur-Tickets, Personenfahrten, Müllabfuhr und Kanal, Hotelnächtigungen und Pflanzen.

"Über Theaterkarten, Blumen oder Bücher wurde nie gesprochen", beeilt sich ÖGB-Präsident Erich Foglar zu versichern. Es gehe nur um Ab-Hof-Wein, Holz und Saatgut. "Im Vordergrund steht eine Entlastung der Arbeitnehmer, die sie sich nicht selbst finanzieren müssen", sagt Foglar. Die Arbeiterkammer ist gegen die "kontraproduktive Diskussion", sagt aber, "das Durchforsten von Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer" sei "vorstellbar".

Die Betroffenen in Kunst, Kultur und Hotellerie halten vom "Durchforsten" wenig. Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny: "Das ist eine ungeheure Schnapsidee. Man kann doch nicht in der Kulturnation Österreich den einzigen internationalen Vorteil, den wir haben, so behindern. Allein die Vorstellung, in der Theaterstadt Wien die Karten teurer statt billiger zu machen, ist absurd. Das Papier mit dieser Idee ist sofort zu zerreißen."

Die Verkehrswirtschaft, die Hotellerie, die IG Autoren – es hagelt Proteste gegen die Regierungspläne: "Ein Schuss in beide Knie."

Der Schauspieler Cornelius Obonya ruft dazu auf, auf parlament.gv.at die Online-Petition für eine Bürokratiereform zu unterstützen. Durch eine Entrümpelung des Staates, nicht durch höhere Steuern sei die Steuerreform zu finanzieren.