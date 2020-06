Saudi-Zentrum: Kanzler stellt Ultimatum

Die Zukunft des umstrittenen Abdullah-Zentrum für Interreligiösen Dialog (KAICIID) wird mehr und mehr zum Zankapfel in der Regierung. Außenminister Sebastian Kurz unternimmt alles, um das Zentrum zu retten. Er überredete Vize-Chefin Claudia Bandion-Ortner zum Rücktritt und will eine Neuaufstellung des Zentrums. Am Rande des EU-Außenministertreffen traf Kurz den spanischen Außenminister Jose Manuel Garcia-Margallo, da Spanien Gründungsmitglied des Zentrums ist. " Spanien sehe das Abdullah-Zentrum nach wie vor als eine positive Organisation und sei der Meinung, dass mehr Aktivität gut wäre", meinte Kurz nach dem Treffen.