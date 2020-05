Rathgeber soll 113 Unterschriften gefälscht haben

Wochenlang war Gabi Burgstaller auf der Suche nach einem passenden Nachfolger für ihren ehemaligen Kronprinzen David Brenner, der als Konsequenz aus dem Finanzskandal zurückgetreten ist. Am Freitag präsentierte Burgstaller mit der 38-jährigen Astrid Lamprechter eine Überraschungskandidatin für ein künftiges SPÖ-Regierungsteam. Denn mit der Präsentation Lamprechters fiel für die Roten der Startschuss für den Landtags-Wahlkampf am 5. Mai 2013.

Lamprechter ist studierte Wirtschaftswissenschafterin und Mutter von neunjährigen Zwillingen. Beruflich war sie bei Ford Österreich und in der Verwaltung, ehe sie 2010 zur Geschäftsführerin der Geschützen Werkstätten (GWS) bestellt wurde. Sie führte den Betrieb, der damals wirtschaftliche Probleme hatte, wieder in die Gewinnzone. Die GWS haben die Aufgabe, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen und zu fördern, um sie langfristig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Burgstaller streute der Neo-Politikerin Rosen: „Sie ist so was von geerdet bei den sozialdemokratischen Grundwerten, dass die Budgetpolitik bei ihr in guten Händen ist“, sagte die Landeshauptfrau.