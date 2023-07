Salzburger Festspiele: Gespanntes Warten auf Reaktion der Künstler

Tun sie's - oder doch nicht? Mit Spannung wird bei der laufenden Eröffnung der Salzburger Festspiele die Rede von Landeshauptmann Wilfried Haslauer erwartet. Nachdem Kunstschaffende mit einem offenen Brief und einer Petition gegen die Regierungsbeteiligung der FPÖ protestiert haben, gab es von einzelnen die Ankündigung, die Felsenreitschule zu verlassen, wenn der Landeshauptmann ans Rednerpult tritt.

Als Festredner war zudem Nobelpreisträger Anton Zeilinger geladen, der dem Vernehmen nach bis zuletzt an seiner Rede gefeilt hat.

Die dritte, mit Spannung beachtete Rede ist die von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der nach seiner Kritik an der "Normal"-Debatte bei den Bregenzer Festspielen nunmehr dem Optimismus das Wort reden und den in Österreich lebenden Menschen Ideen an die Hand geben will, wie die spürbare Polarisierung ein Stück weit überwunden werden kann.

Die Eröffnung läuft in diesen Minuten, der KURIER berichtet laufend.