200 Millionen Euro Spielgeld

Schon 2002 beschloss Niederösterreich, seine Wohnbaudarlehen zu versilbern. Von den künftigen Einnahmen errechnete man den aktuellen Wert (Barwert), indem man einen Zinssatz von 4,7 Prozent zugrunde legte. 4,4 Milliarden Euro standen mit einem Schlag zur Verfügung. Dieses Geld verteilte man auf Vermögensverwalter – und hoffte auf fünf Prozent Rendite. „Erst ab diesen Netto-Renditen erwachsen dem Land wirtschaftliche Vorteile aus der Transaktion“, schrieb 2010 der Rechnungshof.

Doch bis September 2011 lag die Rendite laut RH nur bei 1,8 Prozent. Gleichzeitig holte sich das Land 1,09 Milliarden Euro an Auszahlungen ins laufende Budget. Das Vermögen schrumpfte. „4,4 Milliarden haben wir in vier Tranchen veranlagt“, heißt es aus dem Büro Sobotka. „Aktueller Stand sind 3,3 Milliarden.“ Allerdings habe man damit 870 Millionen an Schulden getilgt.

Zudem ging man anfangs recht forsch an die Sache heran: Bis 2008 waren laut Rechnungshof 38 Prozent des Portfolios hochspekulative „alternative Investments“. Nach der RH-Kritik reagierte man, senkte den Anteil auf maximal 16 Prozent, führte Berichtspflichten ein, beim besonders riskanten „Structured Credit Portfolio“, das zuletzt 390 Millionen schwer war, sogar wöchentlich.

Könnte man sich vorstellen, diese riskanten Geschäfte nach der Causa Salzburg aufzugeben? „Der Landtag hat die Regierung aufgefordert, mit der Bundesregierung in Verhandlungen über einheitliche Finanzierungsrichtlinien einzutreten“, so Sobotkas Sprecher: „Wir warten noch ab, was kommt.“