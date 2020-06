Im Finanzdrama steht die erste Anklage an

Der "Katastrophenfonds" ist der erste und greifbarste Mosaikstein in der großen Affäre. Konkret wird Rathgeber vorgeworfen, in mehr als 100 Fällen über Schäden – etwa durch Hochwasser, Muren und Lawinen – falsche Angaben gemacht zu haben. Nicht, um sich selbst zu bereichern, also um Geld zur Seite zu schaffen. Aber – und das ist der Konnex zum großen Ganzen – indem sie Vorgesetzte getäuscht und eigenmächtig Millionen in den Sand gesetzt hat. Selbst Rathgebers Rechtsbeistand Herbert Hübel ist sich mittlerweile sicher, dass es in dieser Causa zu einer Anklage kommt.

Welche Rolle dabei der ebenfalls im Visier der Justiz stehende Abteilungsleiter Eduard Paulus spielte und inwiefern den ehemaligen Finanzlandesräten David Brenner (er musste im Zuge der Affäre gehen) sowie Othmar Raus und Josef Eisl juristisch etwas vorgeworfen werden kann, ist offen – die Ermittlungen laufen.

Unbestritten ist, dass Salzburg über keine professionelle Finanzverwaltung verfügt hat. Schon im Vorjahr hat der Landesrechnungshof penibel aufgearbeitet, was es vor der Affäre alles nicht gab: Weder das Finanzmanagement noch die Buchhaltung hätte über ein effizientes bzw. umfassendes Kontrollsystem verfügt. Und in dieser Situation konnte es offenkundig passieren, dass einzelne Mitarbeiter mit Steuergeld an Börsen und bei Banken spekulierten.