Arbeitsgericht bestätigt Entlassung Rathgebers

Es war die ÖVP Salzburg, die die sofortige Neuwahl im Land verlangte, nachdem der Skandal um Spekulation in Milliardenhöhe mit Steuergeld aufgeflogen war; in der Hoffnung, dass sie profitiert – und die SPÖ verliert. Am Donnerstag ist die SPÖ in den Intensiv-Kampf für die Wahl am 5. Mai gestartet, am Freitag taten das die FPÖ (mit Bundeschef Strache) und die ÖVP, unterstützt von Bundeschef Spindelegger.

In der Spekulationsaffäre hat der Untersuchungsausschuss im Landtag die Zeugenbefragung beendet. Insgesamt 30 Auskunftspersonen sind an 13 Tagen befragt worden, mit Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden nahm noch einmal eine prominente Auskunftsperson vor den Abgeordneten Platz. Nun wird Richter Anton Wagner, der die Anhörung leitete, einen abschließenden Bericht erstellen. Welche Schlüsse die vier Landtagsfraktionen daraus ziehen, wird sich weisen. Offensichtlich wurde das Chaos in der Finanzabteilung, die jahrelang ohne irgendeine funktionierende Kontrolle teils hochspekulative Geschäfte tätigen konnte. Am 24. April wird sich der Landtag in seiner letzten Sitzung vor der Wahl mit den Konsequenzen aus dem Skandal und dem U-Ausschuss befassen.