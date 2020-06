Sabine Oberhauser: "G’sund und lustvoll"

Sabine Oberhauser

Täglich um fünf Uhr Früh ziehtihre Leuchtjacke an, setzt die Stirnlampe auf und macht sich auf den Weg. Sechs bis acht Kilometer legt sie in eineinhalb Stunden zurück. Sie hat eine Waldroute für Schön- und eine Straßenstrecke für Schlechtwetter. Sie liebt die morgendliche Stille und Einsamkeit. Der straffe Tagesablauf lässt wenig Zeit zum Nachdenken. Sie postet erste Fotos auf Facebook – ein Wetterbericht für die, die noch zu Hause überlegen, was sie anziehen sollen. "Manchmal, wenn ich sehe, dass jemand online ist, telefonieren wir. Es ist die einzige Zeit am Tag, wo ich ungestört mit Mama oder Freundinnen reden kann", sagt die Ministerin.

Wenn sie von der Tour nach Hause zurückkehrt, hat ihr Mann Gerold – er ist Arzt wie sie – bereits Kaffee gekocht und die Zeitungen gelesen. Dusche, ein kurzes, gemeinsames Frühstück. Pünktlich um 7.25 Uhr kommt der Dienstwagen und holt die Ministerin ab.

Dann geht’s den ganzen Tag dahin. Zwischen fünf und zwölf Terminen pro Tag. Im Durchschnitt schläft sie fünf Stunden. "Das ist zu wenig", sagt sie. Es gibt einen freien Tag pro Woche, Samstag oder Sonntag.

Sabine Oberhauser ist froh, dass sie vor zwei Jahren endgültig mit dem Rauchen aufgehört hat. Sie hat mehrere Anläufe gebraucht, schließlich hat’s geklappt. Was gab den Ausschlag? "Der Ehrgeiz, es zu schaffen", sagt sie.

Sie war eine Stress-Raucherin. Der Rückfall passierte immer am Arbeitsplatz. Oberhauser: "Ich bin heilfroh, dass mir dieser Druck erspart geblieben ist, mir während der stressigen Anfangszeit im Ministerium auch noch das Rauchen abzugewöhnen." Spätestens als Gesundheitsministerin hätte sie aufgehört. Oberhauser: "Eine Gesundheitsministerin darf auf keinen Fall rauchen. Bestimmte Dinge gehen nicht. Als Politikerin muss man Bewusstsein schaffen für Dinge, die richtig sind." Für 2015 hat sie den Vorsatz gefasst, in der Gastronomie das generelle Rauchverbot durchzusetzen. "Jeder hat das Recht auf einen rauchfreien Arbeitsplatz, auch Leute, die in der Gastronomie arbeiten", sagt sie.

Seit Juni hat Oberhauser vierzehn Kilogramm abgenommen. "Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe mich auf Fotos gesehen und mir gesagt: Es wird Zeit", erzählt die Ministerin. Ihre Methode: Sie führt ein Kalorientagebuch. Sie hat eine App zum Abnehmen auf dem Handy. Oberhauser: "Da gebe ich das Kalorienziel ein und die Speisen, die ich gegessen habe. Das Handy sagt mir, wie viel ich an dem Tag noch essen darf, oder ob ich überzogen habe. Ein Schrittzähler hängt auch dran, da wird aufgerechnet, wie viele Kalorien ich zusätzlich verbraucht habe. Mein Ziel sind 10.000 Schritte pro Tag."