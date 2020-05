Rot-schwarzer Zahlenkrieg um Kosten

Der letzte Punkt wird im Sozialministerium bestätigt: „Etwas anderes war nicht unsere Aufgabe.“ Den Vorwurf der Zahlen-Schönfärberei weist man aber zurück. Der Sozialdienst könne zu den selben Kosten übers Jahr 9600 Zivildiener ersetzen.

Indes übt auch das Rote Kreuz bereits Kritik am Hundstorfer-Modell: Es sei nicht in allen Details abgestimmt. An den Bedenken habe sich nichts geändert, meint RK-Generalsekretär Werner Kerschbaum. Der Ersatz von Gemeinwohlverpflichtungen durch Lohnarbeit „sei bedenklich“, ein Erfolgsmodell werde durch eine nicht getestete Alternative ersetzt. „Diese Bedenken sind sehr allgemein“, kontert das Sozialministerium. Man habe versucht, die Wünsche der Organisationen zu berücksichtigen.