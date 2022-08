Rosenkranz glaubt nicht an Auswirkungen blauer Unruhen auf seinen Wahlkampf

Eigentlich hätte die Pressekonferenz schon gestern, Montag, stattfinden sollen. Der blaue Präsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz wollte vor die Presse treten und so die Unterschriftensammlung für die Hofburg-Kandidatur einläuten.

Doch bei den Blauen rumort es gerade ordentlich. Die Pressekonferenz wurde auf heute, Dienstag, verschoben, nachdem am Wochenende der mutmaßliche Suizidversuch des Ex-FPÖ-Abgeordneten Hans-Jörg Jenewein bekannt geworden war. Auf seinem Handy soll sich der Entwurf einer Anzeige gegen die eigenen Parteifreunde befunden haben. Weil Jenewein als enger Vertrauter von Parteichef Herbert Kickl gilt, wurden Gerüchte laut, Kickl könnte darin involviert gewesen sein. Dieser dementierte und erklärte, Jenewein sei ohnehin nie seine "rechte Hand" gewesen.

"Mit voller Kraft in die Schlacht"

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz erklärte, entsprechende Schlagzeilen würden entstehen, weil das "System" nervös werde. Auch, weil Amtsinhaber Alexander Van der Bellen nicht so fest im Sattel sitze, wie er meine. Van der Bellen sei nicht Schutzpatron der Verfassung und der Grundrechte, sondern jener einer Chaos-Bundesregierung. Die FPÖ werde sich nun "mit voller Kraft in die Schlacht stürzen". Rosenkranz stehe für einen Richtungswechsel in der Republik.