ROG: ÖVP-Attacken gegen Leitner ein vorbereiteter Coup

"Reporter ohne Grenzen" in Österreich (ROG) wirft der ÖVP "Dirty Campaigning" gegen den ORF und "Sommergespräche"-Moderator Tarek Leitner vor. Die jüngsten Angriffe auf den ZiB-Anchorman hätten nicht nur diesen beschädigt, "auch der ORF samt Belegschaft wird an den Pranger gestellt". Wahlwerbende Parteien versuchten, auf Kosten von Journalisten zu punkten, wird in einer Aussendung kritisiert.

"Mehr und mehr werden Journalisten zu Freiwild politischer Jagdgesellschaften und von Parteifunktionären", konstatiert ROG Österreich-Präsidentin Rubina Möhring, selbst frühere ORF-Redakteurin, am Donnerstag. "Wieder einmal müssen Journalisten ihren Kopf hinhalten, wenn wahlwerbende Parteien punkten wollen."

Dass die ÖVP kurz nach dem "Sommergespräch" mit ihrem Spitzenkandidaten Sebastian Kurz und unmittelbar vor jenem mit SPÖ-Bundeskanzler Christian Kern die bereits bekannten Urlaube der Familie Leitner und Kern aufs Tapet brachte, ist nach Ansicht von ROG "Dirty Campaigning" - und ein seit langem vorbereiteter "Coup". Die Volkspartei wolle so "den Moderator dieser Sendereihe desavouieren und - symbolisch gesagt - beruflich vielleicht sogar mit einen Schlag um einen Kopf kürzer machen", lautet Möhrings Vorwurf.

Als Folge seien nicht nur Leitner und der ORF beschädigt, auch die Glaubwürdigkeit der Medien generell würden durch solche Methoden gefährdet, warnte sie weiters. "Professionelle Journalisten sehen harten Zeiten entgegen", so ROG Österreich. Doch "mehr denn je brauchen wir professionelle, kritische Journalisten, gerade weil vielerorts Politiker katzenbuckelnde Hofberichterstatter bevorzugen".