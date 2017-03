Republik nimmt Abschied von Oberhauser

Die Spitzenvertreter der Republik nehmen heute von der an Krebs verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) Abschied. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) halten Ansprachen, auch ÖGB-Präsident Erich Foglar und die Autorin Julya Rabinowich werden reden.

Die offizielle Trauerfeier beginnt um 13 Uhr in der Feuerhalle Simmering am Wiener Zentralfriedhof, sie wird wegen des beschränkten Platzangebotes in Ton und Bild vor die Halle übertragen. Am Vormittag hatte die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich zu verabschieden.

In den sozialen Medien war die Trauerfeier auch Thema. Auch auf der Facebook-Seite von Oberhauser brachten erneut viele Menschen ihre Trauer um den Tod der beliebten Politikerin zum Ausdruck:



Hier geht es zum Livestream: http://tvthek.orf.at/live/Trauerfeier-fuer-Sabine-Oberhauser/13905492