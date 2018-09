Rendi will umrühren: Thomas Drozda statt Andreas Schieder?

Der Rückzug von Christian Kern als SPÖ-Chef löst eine größere Personalrochade aus. Zwar hat sich Pamela Rendi-Wagner überraschend schnell als neue Parteichefin durchgesetzt, aber intern stehen bei weitem nicht alle Genossen so geschlossen hinter ihr, wie sie es nach außen hin glauben machen wollen. Skeptiker gibt es in der Gewerkschaft und in der Wiener SPÖ, vor allem in der Außenbezirks-Fraktion von Bürgermeister Michael Ludwig. Die urbanen Innenbezirke stehen an Rendis Seite, sie war auch Spitzenkandidatin bei der Nationalratswahl im Wahlkreis Wien-Innen-West.

Schieder gewählt

Rendi-Wagner wird die SPÖ personell umbauen. Viele Posten hat sie als Oppositionsführerin nicht zu vergeben, es sind genau zwei: den Posten des geschäftsführenden Klubobmanns und die Bundesgeschäftsführung. Andreas Schieder ist als geschäftsführender Klubobmann für die gesamte Periode vom Klub gewählt und hat sich bereits über den zu raschen Personalwechsel an der Bundesspitze beschwert. Das dürfte damit zu tun haben, dass Rendi dem Vernehmen nach Thomas Drozda lieber an Schieders Stelle im Parlamentsklub hätte. Drozda ist eloquent und ein politischer Vollprofi, er war lange Jahre im Kabinett von Altkanzler Franz Vranitzky und unter Kanzler Kern Kultur- und Koordinierungsminister. Drozdas Kabinettschef im Ministerium war übrigens Botschafter Michael Rendi, Ehemann der designierten SPÖ-Chefin.