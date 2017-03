Die SPÖ wird am Mittwoch, also am Weltfrauentag, die Nachfolgerin der verstorbenen Gesundheits- und Frauenministerin Sabine Oberhauser fixieren. Schon in der Früh werden die Parteigremien tagen. Laut KURIER-Informationen dürfte es darauf hinauslaufen, dass Pamela Rendi-Wagner sowohl die Gesundheits- als auch die Frauenangenden übernehmen wird. Die Sektionschefin und Generaldirektorin für Öffentliche Gesundheit galt, wie berichtet, schon seit Tagen als Favoritin für die Position der Gesundheitsministerin. Die 46-Jährige Medizinerin und Wissenschaftlerin sitzt seit 2011 im Gesundheitsministerium und kennt das Ressort daher gut. Sie wird zudem als fachlich versiert und eloquent beschrieben.

SPÖ-Frauen besänftigt

Unklar war zunächst, ob Rendi-Wagner auch Frauenministerin wird. Gegen sie spricht, dass sie nicht bei den SPÖ-Frauen verankert ist - im Gegensatz zu Oberhauser - und dass sie mit Frauenpolitik bisher nichts zu tun hatte. Die SPÖ-Frauen sollen das Vorhaben von Kanzler-Kern, Rendi-Wagner mit beiden Aufgaben zu betrauen, aber mittlerweile akzeptiert haben, berichten Insider.

Vom Tisch sein dürfte jedenfalls die ebenfalls diskutierte Variante, dass die Frauenpolitik zu Kanzleramtsstaatssekretärin Muna Duzdar wandern könnte. Das würde als symbolische Abwertung der Frauenpolitik gesehen werden - kein gutes Signal am Weltfrauentag. Ebenfalls auszuschließen ist mittlerweile, dass Sozialminister Alois Stöger die Gesundheitsaufgaben, die er interimistisch übernommen hat, wieder fix bekommt. Das hat Stöger am Dienstag beim Ministerrat selbst ausgeschlossen.

Die neue Ministerin dürfte am kommenden Dienstag im Parlament vorgestellt werden. Wann sie angelobt wird, ist noch nicht entschieden.