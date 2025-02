Regierungsprogramm: Kickl erstaunt, Grüne enttäuscht

Aus seiner Sicht könne man nämlich nicht von einem "Regierungsprogramm" sprechen, bevor es überhaupt eine Regierung gebe, so Kickl via X. Schließlich sei noch nicht klar, ob die Neos-Mitgliederversammlung überhaupt ihre Zustimmung geben werde. "Und bei der SPÖ ist ja das Hauen und Stechen um Posten auch noch in vollem Gang."

Sowohl ÖVP-Chef Stocker als auch Neos-Chefin Meinl-Reisinger zeigten sich bei der Präsentation am Donnerstag hingegen zuversichtlich, dass bei der Mitgliederversammlung am Sonntag das Abkommen angenommen wird. Bei der SPÖ tagen die Gremien, morgen, Freitag. Hier dürfte es noch Gesprächsbedarf geben. Auch die ÖVP kommt morgen zusammen.