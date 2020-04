Regierungsplan: Corona-App oder Viren-Chip als Schlüsselanhänger

Kanzler Sebastian Kurz hält das Mittel zwar für gut, zur Frage der Pflicht hält er sich bedeckt.

Das Testen Zum Containment gehört neben dem elektronischen Viren-Tracking auch das Testen dazu. Es muss genügend verlässliche Tests geben.

Die Isolation Und drittens sollen dann nur noch infizierte Personen und Verdachtsfälle in Isolation.

Neun Containment-Zentren

Um das umzusetzen, sollen in allen neun Bundesländern Containment-Zentren eingerichtet werden. Aus den Gesundheitsbehörden der Länder, Ärzten, Amtsärzten, Rotem Kreuz, Polizei etc. soll ein „perfekt funktionierendes Uhrwerk“, wie es in Regierungskreisen heißt, entstehen.